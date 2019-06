Xuxa conta que já foi convidada por diretor da Globo para ‘teste do sofá’

Em entrevista ao programa ‘A Hora do Faro’, a apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre o seu início da carreira e revelou que foi assediada por um diretor da Globo, que a convidou para um ‘teste do sofá, de acordo com informações do UOL.

“Antes de eu entrar na Manchete, fui pra Globo ser figurante de um programa chamado Planeta dos Homens. Fiz e o diretor falava assim: ‘Menor, vai sair comigo hoje?’. Isso aconteceu umas quatro vezes. Ele falou: ‘Menor, vai sair comigo? Se não sair, pode ir pra casa e não pode voltar nunca mais'”, disse Xuxa que garantiu não ter cedido aos assédios.

A apresentadora relembrou ainda que aos 20 anos, quando foi chamada por Boni, diretor da Globo na época, para apresentar o ‘Xou da Xuxa’, teve a chance de escolher entres três diretores da casa.

“Olhei para o diretor do meio e falei pra ele perguntar qual era o meu nome. Ele falou: ‘Qual é o seu nome?’. Eu respondi: ‘A menor. Peguei a mão dele e falei: ‘Pode sair, você não vai ser meu diretor'”, contou Xuxa.