Xuxa comenta vontade de ganhar netos logo: ‘Não queria ser avó com 65’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 14:30 Compartilhe

Convidada do programa ‘Mais Você’ nesta sexta-feira (14), Xuxa, de 60 anos, se derreteu ao falar da filha, Sasha Meneghel, de 24. A apresentadora também não escondeu a vontade de ser avó o mais rápido possível.

Durante a exibição do programa da TV Globo, Xuxa comentou o lançamento de roupas promovido pela filha, formada em moda.

“Ela vai para Milão, para os Estados Unidos, para a França. Ela está querendo fazer uma linha sustentável, que caiba em corpos e gêneros diferentes. Eu estou tão feliz. É orgulho puro, ela não pede nada para mim, pensa em tudo sozinha”, disse Xuxa.

Na sequência, Xuxa admitiu que deseja ser avó em breve e que costuma enviar fotos de alguns bebês para motivar a filha.

“Eu vou querer brincar com o meu neto! Sem pressão, mas eu falo para a Sasha: ‘Se você tiver filhos daqui a dois anos, eu vou estar com 62. Eu já fui mãe com 35 anos, não queria ser avó com 65… Mas sem pressão, é o tempo dela. Eu mando foto de bebê para ela o tempo todo!”, completou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias