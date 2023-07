Xuxa comenta reação de Junno ao assistir documentário sobre ela: ‘Chocado com as coisas que viu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 11:48 Compartilhe

“Xuxa, o documentário” estreia nesta quinta-feira (13), às 18h, no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. “Quem me conhece um pouco sabe que não tenho medo de me expor”, pontuou a apresentadora, em entrevista ao “Gshow”, de onde são as informações, sobre a coragem de mostrar a realidade de seus bastidores.

Segundo Xuxa, o resultado a surpreendeu e vai impressionar além dos fãs, as pessoas próximas, como aqueles que trabalham com ela. “Acho que elas vão ter uma outra visão que eu também tive. Vi isso pelo Ju (o namorado, Junno Andrade), que está comigo há 10 anos, que me conhece bem. Ele ficou chocado com as coisas que ele viu, ficou surpreso”, pontuou.

Apesar de abordar sobre sua vida, a apresentadora também se surpreendeu com algumas informações expostas no documentário. “Tem assuntos que eu não sabia, coisas que fiquei sabendo realmente através do doc, das pesquisas”, admitiu.

Ao comparar o passado com seu momento atual, ela refletiu: “Eu era feliz naquele momento, mas eu não poderia me considerar uma pessoa feliz. Hoje tenho a maturidade de dizer para você que sou feliz pelas minhas escolhas. Hoje posso dizer que sou uma mãe feliz, uma mulher com um companheiro, feliz”.

