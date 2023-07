Xuxa celebra 10 anos ao lado do namorado, Junno: ‘Dava em cima dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 17:57 Compartilhe

A eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, 60 anos, celebrou os dez anos ao lado do amado, o ator e cantor Junno Andrade, de uma forma muito especial.

Apaixonada, a apresentadora dedicou um espaço do programa ‘Xuxa, O Documentário‘ para falar sobre a sua história com o namorado, desde quando se conheceram, há muitos anos, ainda no Xou da Xuxa (TV Globo).

“O documentário vai relembrar momentos nossos ainda bem jovens e vocês vão ver como eu já dava em cima dele desde novinha… Nunca poderia imaginar que anos depois estaríamos lado a lado vivendo esse momento tão especial juntos”, disse ela em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta sexta-feira (07).

Xuxa ainda revelou o que ouviu da mãe, Alda, sobre ter um amor.

“Minha mãe dizia que antes de ir embora queria ver alguém que me enchesse de poesia. E antes de nos deixar, ela me chamou e disse que poderia ir tranquila ao me ver com o Junno. Quero tê-lo ao meu lado por toda a minha vida”, completou ela durante o bate-papo.

“Xuxa, O Documentário”, é uma série Original Globoplay, com direção geral de Pedro Bial, com chegada à plataforma prevista para o próximo dia 13 de julho. A produção vai contar as quatro décadas de carreira como apresentadora e seis de vida pessoal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias