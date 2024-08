XP tem lucro líquido recorde no 2º trimestre de R$ 1,12 bi, alta de 14% em 12 meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 17:47 Para compartilhar:

A XP reportou lucro líquido e receita bruta recorde no segundo trimestre. De acordo com o release de resultado, o lucro líquido atingiu R$ 1,118 bilhão, uma alta de 14% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 9% na comparação com o primeiro trimestre.

O EBT, métrica que reúne os desempenhos operacional e financeiro — antes da taxação de impostos – foi, de acordo com a XP, um dos principais destaques do trimestre, com um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado e de 27% em comparação com o primeiro trimestre deste ano, somando R$ 1,384 bilhão.

O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 13 pontos-base no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e avançou 149 pontos-base no trimestre, para 22,1%. A margem EBT fechou o segundo trimestre em 32,8%, acima dos 27,3% no mesmo trimestre de 2023 e de 26,9% no primeiro trimestre.

A captação líquida que somou R$ 32 bilhões no segundo trimestre, ampliação de 44% em base anual e de 119% em relação aos R$ 15 bilhões do trimestre anterior. Os ativos sob custódia tiveram crescimento de 14% na base anual, alcançando R$ 1,167 trilhão.

“Registramos resultados recordes históricos neste trimestre, o que é consequência, na nossa visão, da execução de nossa estratégia. Temos muitas alavancas sob nosso controle para seguir crescendo com rentabilidade”, disse o CEO da XP, Thiago Maffra, no release de resultado. O executivo afirmou ainda que a XP tem confiança de que está no caminho certo para a entrega dos guidances para 2026.

A XP havia apontado ao mercado como guidances atingir receitas totais de entre R$ 22,8 bilhões e R$ 26,8 bilhões até 2026 e uma margem de lucro antes de impostos (EBT) entre 30% e 34% no mesmo ano.

Maffra comentou ainda que a XP tem hoje a melhor plataforma de investimentos e força de vendas do Brasil e está evoluindo a proposta de valor “para um novo nível de excelência em serviço para nossa base de 4,6 milhões de clientes, nos afastando dos modelos tradicionais de distribuição de produtos”.

No call de resultado do primeiro trimestre, Maffra anunciou uma terceira onda no ciclo de crescimento da companhia, com intenção de levar a todos seus clientes assessoria para planejamento financeiro semelhante a oferecida aos clientes do segmento private.