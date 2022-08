XP mira eVtols, imóveis no entorno de Jacarepaguá e Campo de Marte

reuters 18/08/2022 - 18:06 Compartilhe

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – A XP enxerga oportunidades de potencializar receitas com as concessões dos terminais de aviação executiva Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ) que arrematou nesta quinta-feira em leilão na B3, além de negócios próximos dos aeroportos, disse um executivo da empresa, que fez a estreia no setor.

“Vemos oportunidades de negócios imobiliários no entorno do aeroporto de Jacarepaguá, dada a proximidade das atividades da indústria de petróleo lá perto”, disse a jornalistas o chefe da área de infraestrutura da XP, Túlio Machado.

Sem concorrentes, a XP arrematou o bloco formado pelos terminais de Jacarepaguá e Campo de Marte com oferta solitária de 141 milhões de reais, praticamente o valor mínimo do edital. A companhia contratou a francesa Egis como operadora para os terminais.

Segundo Machado, os recursos para o projeto virão de um fundo para investimentos em infraestrutura constituído pela XP recentemente, no valor de 340 milhões de reais.

Recursos adicionais do fundo poderão ser usados para participar de licitações em outros segmentos de infraestrutura, como elétrico, saneamento, afirmou ele.

Machado disse ainda que a XP enxerga possibilidades de investimentos imobiliários no entorno do Campo de Marte, assim como a possível operação com aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais, os eVtols, em Jacarepaguá.