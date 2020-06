XP: lucro líquido ajustado deve ficar entre R$ 420 mi e R$ 520 mi no 2º trimestre

A XP Inc deve ter lucro líquido ajustado entre R$ 420 milhões e R$ 520 milhões no segundo trimestre de 2020, ante R$ 228 milhões no segundo trimestre de 2019, segundo a prévia operacional divulgadas pela companhia nesta segunda-feira, 29. A XP informa que os resultados são preliminares, pois o período se encerra amanhã, 30 de junho.

De acordo com a companhia, a margem líquida ajustada no trimestre deve ficar entre 24% e 28%, ante 20% no mesmo período do ano passado.

A receita bruta no segundo trimestre deve ficar entre R$ 1,850 bilhão e R$ 1,980 bilhão, ante R$ 1,236 bilhão no segundo trimestre de 2019.

As prévias operacionais apontam ainda que a entrada líquida no mês de junho deve ficar entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, ante R$ 8,3 bilhões em maio e R$ 6,9 bilhões em abril.

