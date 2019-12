XP Investimentos faz o segundo maior IPO do Brasil na Nasdaq

Nesta quarta-feira (11), a XP Investimentos lançou sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO) na Bolsa Americana Nasdaq, conquistando o segundo maior IPO brasileiro. O seu fundador, Guilherme Benchimol, participou junto a executivos da corretora da abertura do pregão em Nova York. Emocionado, o dono da maior corretora do Brasil falou ao público da conquista “A ficha não caiu ainda. Algo que para nós era impossível, uma história que começou em uma sala pequena e hoje se transformou em uma empresa com nove mil clientes no Brasil, 600 escritórios e 2500 funcionários. Isso comprova que este é um grande passo para se conectar aos maiores investidores do mundo”, afirmou ele durante a abertura de capital.

O IPO da XP Investimentos é o segundo maior no Brasil e o quarto maior deste ano nos EUA. Segundo informações do Estadão, a oferta inicial foi de US$ 2,25 bilhões.

A ação foi precificada em US$ 27 ou R$112, acima da faixa indicativa de preço da Securities Exchange Commision (SECD) que estabelecia o valor dos papéis entre US$ 22 a US$ 25.

No total foram ofertadas 83 milhões de ações. A demanda superou 14 vezes o volume ofertado.

Assista a fala do fundador da empresa, Guilherme Benchimol, nos EUA: