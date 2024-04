XP estreia em consórcio com a meta de ser uma empresa relevante nesse mercado em 5 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 15:00 Para compartilhar:

A XP Seguros e Previdência, do grupo XP Inc., anunciou nesta segunda-feira, 29, a entrada no mercado de consórcios, com o objetivo de incentivar a compra planejada de bens de alto valor como parte do planejamento financeiro de longo prazo. A meta é ser uma empresa relevante nesse segmento num prazo de cinco anos. Além da comercialização de cotas de um produto próprio em parceria com a CNP Consórcio, a XP terá um marketplace de consórcios, com ofertas de diferentes parceiros, produtos e cotas.

Em nota, a XP destaca que, no Brasil, o setor de consórcios vem se expandindo recorrentemente na última década. Com faturamento de mais de R$ 316 bilhões em 2023, o segmento cresceu mais de 25% em comparação com o ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios.

“O consórcio é um mercado consolidado no Brasil e tem um grande potencial de crescimento para apoiar a realização de objetivos”, diz Roberto Teixeira, líder da XP Seguros e Previdência. “O lançamento do consórcio faz parte da estratégia da XP de ampliar portfólio e entregar soluções completas aos clientes.”

Caio Souza, líder da nova área de Consórcios na XP, avalia que há uma “visão antiga” sobre o produto, “muito atrelada apenas a uma simples poupança forçada”. “Com uma consultoria bem-feita e consciência de um planejamento de médio e longo prazo, o cliente pode extrair claros benefícios de um produto bastante robusto, que pode ser utilizado para diversos fins”, afirma.