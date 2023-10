XP encerra plataforma de negociação de cripto; clientes têm até 15/12 para vender ativos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 16:51 Para compartilhar:

A XP Inc. anunciou o encerramento das atividades da Xtage, sua plataforma de negociação de ativos digitais.

Em nota, a empresa afirma que, até 15 de dezembro deste ano, os clientes terão acesso à plataforma para poderem vender seus ativos. “Não haverá cobrança de tarifas ou corretagem em todas as operações realizadas via plataforma Xtage, sendo mantido o regular funcionamento da plataforma durante esse período, além da concessão de todo suporte necessário pelos assessores”, diz o comunicado.

Do dia 16 de dezembro em diante, contudo, a Xtage fará a venda compulsória de todos “ativos que não tiverem sido negociados e depositará o valor correspondente na conta digital do cliente mantida na XP”.

O comunicado não traz se o cliente terá a opção de fazer a portabilidade dos seus ativos para outra corretora. O texto fala apenas na venda voluntária até 15/12 ou compulsória depois dessa data.

O comunicado também não traz os motivos da decisão.

A Xtage foi criada no ano passado a partir de uma parceria tecnológica com a Nasdaq Market Technology. A plataforma permitia operações com ativos digitais, em especial criptomoedas.

No comunicado divulgado nesta tarde, a XP afirma que oferece uma “ampla gama de produtos” com as características dos ativos digitais para aqueles que desejarem manter a exposição a essa classe, mesmo que de forma indireta.

