XP e Livelo anunciam parceria em programa de pontos para Cartão XP Visa Infinite

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A XP anunciou nesta segunda-feira, 1º, o lançamento do seu programa de pontos voltado ao Cartão XP Visa Infinite em parceria com a Livelo, programa de troca de pontos por recompensas.

O Pontos XP será disponibilizado a partir desta segunda de forma opcional ao Investback, recurso do Cartão XP que já devolveu mais de R$ 500 milhões em investimentos aos clientes desde o seu lançamento, em 2021 – ou seja, o cliente poderá escolher de acordo com suas preferências.

Os clientes que quiserem migrar para pontos poderão acessar o aplicativo e alterar o benefício, enquanto os novos clientes poderão escolher essa opção no momento da contratação do cartão, por exemplo. Os usuários poderão acompanhar o extrato de pontuação, consultar valores, datas e transferir os pontos para a plataforma da Livelo com acesso a recompensas como viagens, produtos, serviços, entre outros. A conversão será de 1,6 a 2,2 pontos por dólar gasto na fatura do cartão de crédito, conforme o gasto mensal do cliente.

Entre os diferenciais do Pontos XP, segundo o banco, está o fato de que os pontos não expiram. Caso o cliente não os utilize, eles se convertem em Investback a cada dois anos. “Faz parte da nossa cultura ter foco no cliente e mente aberta, e este lançamento é um exemplo desse nosso jeito XP na prática. O benefício partiu de um desejo dos nossos clientes que valorizam benefícios atrelados a viagem e nós estamos entregando com qualidade, de maneira opcional, sem pegadinhas e para somar às demais vantagens já oferecidas”, destacou Ciro Moreira, head de cartões da XP, em nota.

Os clientes que desejam juntar pontos XP poderão transferir o saldo acumulado para a Livelo e usufruir dos benefícios do programa de recompensas. Para isso, é importante ser cadastrado na Livelo.

Os pontos XP que foram transferidos para a Livelo serão creditados em até cinco dias úteis. Cada ponto XP equivalerá a um ponto Livelo.