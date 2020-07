XP confirma ação a US$ 42,50 em follow on na Nasdaq, que movimenta US$ 955 mi

A XP confirmou a precificação de suas ações na oferta secundária (follow on) realizada na Nasdaq em US$ 42,50, conforme antecipou nesta quarta-feira, dia 1º, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com a venda de 22.465.733 papéis, a oferta movimentou US$ 954,8 milhões, de acordo com o preço determinado.

Foram oferecidos ao mercado 19.535.420 ações que antes eram detidas pelo fundo de private equity General Atlantic, além de 2.930.313 ações da XP Controle. Todos os recursos irão para o bolso dos acionistas. No caso do General Atlantic, a fatia vendida respondia por 20% de sua participação. Já as ações oferecidas pela XP Controle equivaliam a 4% de sua posição na corretora.

O Broadcast mostrou ontem que a operação representou lucro de 9.200% para o General Atlantic. O fundo entrou na XP há cerca de oito anos, e na ocasião, comprou uma fatia de 31% da empresa por R$ 430 milhões. No follow on realizado agora, embolsou mais de US$ 830 milhões ao vender 2,5% do capital da XP.

A oferta foi coordenada pela própria XP, ao lado de Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan, e ocorreu pouco mais de seis meses após a estreia da companhia na Nasdaq, em uma oferta que movimentou US$ 2,25 bilhões.

O Dynamo, que detém 2,1% das ações da empresa, e o Itaú Unibanco, que detém 46,10% e recentemente se envolveu em uma briga pública com a corretora, não venderam ações na oferta.

