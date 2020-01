XP: Ativos sob custódia crescem 103% no 4º trimestre

A XP Inc. divulgou uma prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2019, quando fechou com um volume de ativos sob custódia de R$ 409 bilhões, crescimento de 103% em relação ao mesmo período de 2018, e de 17% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

O número de clientes ativos atingiu 1,7 milhão, o que representa aumento de 91% em um ano e de 11% em três meses. O indicador de satisfação dos clientes, medido pela disposição de recomendar produtos e serviços da XP, ficou em 73, numa escala de 0 a 100. A companhia apresenta seus resultado do período no dia 17 de março, após o fechamento do mercado.