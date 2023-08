XP atinge 1 milhão de cartões ativos em dois anos, gerando R$ 200 mi em Investback

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 13:00 Compartilhe

A XP ultrapassou a marca de um milhão de cartões ativos dois anos após seu lançamento, com as plataformas XP e Rico. De acordo com a XP, nesse período foram devolvidos aos clientes mais de R$ 200 milhões em forma de investimento, por meio da estratégia do Investback.

“Bater a marca de 1 milhão de cartões ativos é motivo de muito orgulho para nós. Temos os clientes mais exigentes do mercado e prezamos por manter a entrega de qualidade”, disse Ciro Moreira, Head de Cartões da XP Inc.

A área de cartões da XP vem ganhando cada vez mais relevância nos resultados financeiros da companhia.

A vertical registrou no segundo trimestre um aumento de receita de 100% em relação ao mesmo período o ano passado, atingindo R$ 232 milhões no período.

A receita bruta foi de R$ 3,728 bilhões, alta de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022 e crescimento de 12% ante o primeiro trimestre deste ano.

De acordo com a XP, mais de R$ 2,8 bilhões foram originados pelas áreas de varejo.

A XP encerrou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 977 milhões, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado e de 23% frente ao primeiro trimestre deste ano.

