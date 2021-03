XP anuncia Thiago Maffra como novo CEO a partir de maio

A XP Inc. anunciou nesta sexta-feira, 12, que Thiago Maffra, atual diretor de tecnologia (CTO), assumirá o cargo de CEO da empresa a partir de 12 de maio. O atual presidente, Guilherme Benchimol, passará a atuar como executive chairman (presidente do conselho).

Em fato relevante enviado à SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, a XP diz que Maffra ingressou em 2015 na companhia e liderou a estratégia e o desenvolvimento da plataforma de serviços financeiros baseados em tecnologia e transformação digital da corretora nos últimos três anos.

“Estou muito orgulhoso do que conquistamos até agora no XP, mas estou ainda mais animado com nosso futuro e a próxima evolução de nossa jornada para ajudar a transformar a vida das pessoas no Brasil”, afirma Benchimol em mensagem divulgada junto ao documento. “Como fundador da empresa e principal acionista, também estou animado para dar as boas-vindas a um novo CEO, Thiago Maffra, nosso atual CTO, para nos liderar nesta próxima fase da jornada do XP.”

Segundo o atual CEO, a XP precisa evoluir totalmente de um modelo no qual “a tecnologia atende aos negócios” para um em que “a tecnologia capacita os clientes, enquanto trabalha para os negócios”. “Este tipo de transformação requer uma nova mentalidade, uma abordagem altamente colaborativa que integra todas as facetas da XP, cuidando da experiência de nossos clientes de ponta a ponta”, escreve.

Benchimol conclui afirmando que a companhia está apenas no início de sua jornada e que mudanças como essa são “etapas estimulantes para garantir que a XP Inc. continue na vanguarda da inovação e uma das líderes no mercado financeiro brasileiro indústria de serviços”.

