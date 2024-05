XP anuncia acordo para entrada como sócia minoritária na Manchester Investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 11:59 Para compartilhar:

A XP Inc. Anunciou nesta segunda-feira, 27, um acordo com a Manchester Investimentos e será sócia capitalista da assessoria de investimentos. É a primeira operação desse tipo neste ano. O ingresso da XP no negócio deve ocorrer por meio de uma “participação minoritária relevante” e a atuação da companhia será via participação no conselho, sem interferência direta na gestão, que segue sob o comando dos sócios. O valor não foi informado.

Fundada em 1967 em Joinville (SC), a Manchester possui R$ 16 bilhões em ativos sob assessoria, 20 mil clientes e mais de 350 profissionais. No final do ano passado, a empresa já havia anunciado a entrada do executivo Raony Rossetti como sócio-investidor. Agora, a investida da XP deve acelerar o desenvolvimento de soluções para Pessoa Física e Jurídica do escritório, além de impulsionar a criação do programa de formação de assessores.

“Entendemos que esse é o momento ideal para concretizar a sociedade a fim de avançar rumo a uma nova avenida de crescimento do negócio dentro da configuração de assessoria de investimento. A Manchester é uma operação madura em seus 57 anos de mercado, que tem uma visão clara da sua atuação e objetivos de negócio e o nosso papel como XP será impulsionar ainda mais o crescimento”, disse Bruno Ballista, sócio e responsável pela área de Assessoria e Relacionamento com Cliente XP, em nota.

Henrique Baggenstoss, presidente executivo (CEO) da Manchester, diz que a escolha da XP como sócia partiu de duas premissas: “buscar incansavelmente atender cada vez melhor os clientes e o foco em uma cultura forte e meritocrática para suportar uma equipe de altíssimo nível”. “Encontramos este alinhamento com a XP”, afirma Baggenstoss, acrescentando que o acordo contribui para que a Manchester possa dedicar ainda mais esforços na construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes.

De acordo com Lucas Pereira, sócio e diretor institucional da Manchester, para os próximos anos a prioridade da companhia é ampliar a verticalização dos produtos e serviços ofertados, além da atração de novos profissionais e qualificação técnica dos especialistas.

Esse é o terceiro acordo selado pela XP com escritórios parceiros, após anunciar as associações com a SVN Investimentos e a Ável Investimentos, desde a publicação do novo marco da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento, em vigor desde junho de 2023.