XP: 78% de investidores apostam que BC retira sinal de ‘normalização parcial’

Uma pesquisa da XP com 94 investidores institucionais aponta que 78% deles esperam que o Banco Central vai retirar a expressão “normalização parcial” do comunicado desta quarta-feira, 16, sobre a Selic. Por sua vez, 21% esperam a manutenção do trecho, mas com mudanças ou mais condicionantes. E apenas 1% acredita na simples repetição do texto. A pesquisa foi feita ontem, 14, e hoje, 15.

No último comunicado, em maio, o Copom disse ser “apropriada uma normalização parcial da taxa de juros, com a manutenção de algum estímulo monetário ao longo do processo de recuperação econômica”, mas ressalvou que “não há compromisso com essa posição e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados”.

Entre os entrevistados, 85% esperam que o guidance para as próximas reuniões será claro.

Em termos de expectativa quanto aos juros, 90% dos entrevistados acreditam em elevação de 75 pontos-base da Selic e 7%, em alta de 100 pontos-base.

A grande maioria (85%) dos respondentes espera também elevação de 0,75 pp em agosto, seguida de outras três altas de 0,50 pp – aposta de 54% dos entrevistados para setembro, 67% outubro e 52% em dezembro. Assim, a mediana dos investidores aponta para Selic a 6,50% no fim do ano.

