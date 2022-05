Ximbinha tenta impedir turnê de Joelma com nome e músicas do Calypso

Neste sábado (14), a cantora Joelma voltou aos palcos com a turnê ‘Isso é Calypso”. O que ela não esperava é que Ximbinha, ex-marido e ex-guitarrista da Banda Calypso, tentaria impedir que ela continuasse se apresentando com esse nome. A informação foi publicada nesta segunda-feira (16) na coluna do Leo Dias.





Segundo o jornalista, o artista estaria procurando meios legais de impedir que Joelma utilize o nome ou cante as músicas do grupo, já que ele teria os direitos autorais. Contudo, existe uma decisão judicial em favor da cantora, que afirma que ela possui os mesmos direitos.