Ximbinha passa por cirurgias de harmonização facial; confira o antes e depois

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 14:32

Ximbinha está de visual novo. No final de maio, o guitarrista passou por uma série de procedimentos estéticos para rejuvenescimento facial. Nesta quarta-feira, 5, ele exibiu os resultados na rede social.

“Um antes e depois de muita gratidão aos grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço”, comemorou.

O cirurgião Eduardo Macedo Borges, de Belém (PA), foi um dos responsáveis pela transformação do guitarrista. No Instagram, o médico disse que a harmonização facial de Ximbinha foi feita com cirurgias estéticas. Os procedimentos realizados foram: lipoescultura facial, lipo cervical, lipoenxertia no mento, lipoenxertia na glabela e também no dorso do nariz.

Confira a seguir o antes e depois de Ximbinha: