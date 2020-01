Ximbinha exibe implante capilar e afirma: “Vou ficar cabeludo”

Ximbinha ficou famoso no mundo dos artistas por ser parceiro de Joelma na extinta banda Calypso. O músico agora virou notícia por conta de um implante capilar. Ele contou aos seus seguidores no Instagram que se submeteu a essa técnica para corrigir as falhas de cabelo.

“Na última sexta-feira (03/01), realizei um procedimento cirúrgico de implante capilar, e só tenho a agradecer ao meu amigo e grande profissional Dr. Fernando Basto, por todo o cuidado, atenção, e pela excelência em seu trabalho. Agora vou ficar cabeludo, e ainda vou voltar com a mecha (risos)”, escreveu.

O atual visual, no entanto, é apenas temporário. Ximbinha passará por uma segunda etapa do procedimento. Nos comentários, fãs do músico brincaram com a novidade. “Já quero o topete do Elvis”, “Aquela mexa foi sucesso” e “Vai ficar fera” foram apenas algumas das mensagens.