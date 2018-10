Ximbinha é acusado de agredir mulher em festa

Uma mulher denunciou Ximbinha por agressão na 14ª seccional Ananindeua, no Pará, após o cantor atirar um copo de cerveja em sua direção e partir para cima da vítima, de acordo com informações do ‘Fofocalizando’, do SBT.

Segunda a reportagem, o músico alegou que a briga começou pois a jovem falou sobre Joelma, mas as testemunhas presentes na festa falam que a mulher não teria dito nada demais sobre a cantora.

Léo Dias informou ainda que muitas crianças estavam presentes e começaram a chorar com a confusão, inclusive a filha da vítima.

A assessoria de Ximbinha chamou o caso de ‘fake news’: “Desconhecemos por completa [a confusão], sendo completamente falsa a informação”.