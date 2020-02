Ximbinha celebra seus 46 anos e ganha beijo apaixonado da esposa

Na noite de ontem (12), Ximbinha celebrou a chegada de seus 46 anos em grande estilo e cercado de amor. Em sua mansão, em Belém do Pará, o artista recebeu amigos e familiares para comemorar mais um ano de vida. O que chamou atenção na festa foi o beijão que ele ganhou da esposa, Karen Kethlen Fernandes, de 31 anos, que além de mulher de Ximbinha, é empresária e produtora do guitarrista.

Vale lembrar que Karen foi apontada como a pivô da separação do músico com a cantora Joelma, do qual foi casado por muitos anos.

Confira as publicações onde Ximbinha aparece beijando a esposa e comemorando seu aniversário com amigos: