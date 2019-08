Ximbinha aparece pela 1ª vez com a filha que teve fora do casamento com Joelma

Rio – O guitarrista Ximbinha surpreendeu os fãs ao postar, na madrugada deste sábado, a primeira imagem ao lado da filha que teve fora do casamento com Joelma, sua ex-mulher e companheira de banda.

“Hoje é o aniversário da minha princesa Rebeca Moia! Parabéns minha filha, que Deus te abençoe grandemente com muita saúde, paz e felicidades, e que você conquiste todos os seus sonhos! Papai te ama muito!”, escreveu na legenda da foto.

Rebeca Moia – Reprodução / Instagram

Ximbinha reconheceu a paternidade de Rebeca Moia em 2012 atentando determinação da Justiça após a comprovação de dois testes de DNA. A mulher, que tem 21 anos, é fruto de uma relação do músico com a tecladista Cristiane Moia. Na época do envolvimento, ele estava no início de seu relacionamento com Joelma, com quem oficialmente se casou em 2003. Eles se separaram em 2015.