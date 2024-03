Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 17:37 Para compartilhar:

A chinesa Xiaomi anunciou nesta quinta-feira, 28, o lançamento de seu primeiro veículo elétrico, o Speed Ultra 7 (SU7), e entra na competição contra gigantes do setor como Tesla e BYD. O veículo deve ser vendido entre 200 mil e 300 mil yuans, segundo o vídeo de anúncio da companhia, o que fica em torno de US$ 27.500 e US$ 41.500.

