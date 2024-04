Xiaomi lança primeiro carro elétrico e Tesla tem novo rival na China

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/04/2024 - 0:17 Para compartilhar:

A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi lançou um carro elétrico esportivo na quinta-feira com estilo inspirado na Porsche e com preço inferior ao Modelo 3 da Tesla, destacando a forte concorrência de novos participantes em um mercado de veículos elétricos já lotado na China .

Durante o evento de duas horas, o CEO e fundador da Xiaomi, Lei Jun, disse a uma sala lotada cujos participantes, incluindo os chefes dos fabricantes chineses de EV Nio e Xpeng, que o modelo SU7 EV padrão custará 215.900 yuans (R$ 149 mil), enquanto o Pro e As versões Max custarão 245.900 yuans (R$ 170,5 mil) e 299.900 yuans (R$ 208 mil), respectivamente.

“É 30.000 yuans (R$ 20 mil) mais barato que o Modelo 3”, disse ele. O Modelo 3 da Tesla custa a partir de 245.900 yuans na China.

Ele também disse que muitas das capacidades do SU7, que atraiu comparações com os modelos Taycan e Panamera da Porsche, superaram as da Tesla e da Porsche. Por exemplo, seu alcance mínimo de 700 km superou os 567 km do Tesla Model 3, disse Lei.

O lançamento cumpre a ambição do fundador da Xiaomi, que anunciou a incursão da empresa nos veículos elétricos em 2021 e prometeu investir 10 mil milhões de dólares no seu negócio automóvel como “o último grande projeto de empreendedorismo” da sua vida.

A empresa formou uma parceria de fabricação com a montadora estatal BAIC Group e apresentou pela primeira vez o sedã SU7 – abreviação de Speed ​​Ultra 7 – em dezembro.

A empresa, mais conhecida por seus smartphones e uma ampla gama de eletrodomésticos acessíveis, começou a receber pedidos do SU7 e disse ter recebido 50 mil pedidos nos primeiros 27 minutos.

As entregas dos modelos Standard e Max começarão no final de abril, e os modelos Pro seguirão até o final de maio.

Lei também disse que a mudança da eletrônica para a fabricação de automóveis não foi fácil.

“Nos três anos de desenvolvimento deste carro, a minha maior constatação é que fabricar carros é extremamente difícil. Até uma gigante como a Apple desistiu disso”, disse Lei.

“Portanto, hoje, cada pessoa que ainda persevera na fabricação de carros é um herói do nosso tempo.”

O SU7 estará à venda em 211 lojas em 39 cidades chinesas até o final deste ano, acrescentou. A Xiaomi não informou se tem planos de vender o carro no exterior.

Guerra de preços

Os analistas estão divididos sobre se o projeto do carro da Xiaomi terá sucesso. Alguns dizem que é uma extensão natural da empresa, cujas panelas elétricas de arroz, purificadores de ar e outros eletrônicos são onipresentes nos lares chineses.

Mas o SU7 marca um afastamento da imagem da empresa como uma marca acessível. “Será que (os consumidores chineses) podem dar esse salto psicológico, passando de produtos de consumo e produtos domésticos frescos, baratos e do mercado de massa para veículos elétricos premium?” disse Tu Le, fundador da consultoria Sino Auto Insights.

Além disso, o carro chega às lojas em um momento difícil para o mercado automobilístico chinês.

“O atual ambiente de mercado é bastante desafiador para os recém-chegados, com os 10 principais players expandindo continuamente sua participação no mercado”, disse Ernan Cui, analista da Gavekal Dragonomics.





“Se a Xiaomi não conseguir vender em grande escala em pouco tempo, corre o risco de ser um obstáculo aos lucros da empresa por mais tempo.”

Trabalhando a favor da Xiaomi, no entanto, estão as receitas geradas por outras empresas, disse Le da Sino Auto Insights.

Além disso, os analistas dizem que a experiência da Xiaomi em smartphones dá-lhe uma vantagem sobre os fabricantes de automóveis tradicionais quando se trata de cockpits inteligentes – uma característica apreciada pelos consumidores chineses.

O SU7 usa o Hyper OS desenvolvido pela própria empresa como sistema operacional que conecta usuários de EV a seus outros dispositivos, incluindo smartphones.

