Xi que promoverá a ‘paz mundial’ em sua mensagem de Ano Novo a Putin

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu promover a “paz mundial” na mensagem de Ano Novo que enviou ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou a mídia estatal nesta terça-feira (31).

“Não importa como a situação internacional mude, a China permanecerá firme no aprofundamento das reformas (…) e na promoção da paz e do desenvolvimento mundiais”, disse Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

Desde a invasão russa da sua vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022, a China afirma ser um ator neutro, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, alinhados com Kiev.

Mas mantém uma estreita aliança política e econômica com a Rússia, o que levou alguns países da Otan a chamar Pequim de “patrocinador” da guerra, que a China nunca condenou.

“Diante das mudanças rápidas não vistas em um século e da situação internacional turbulenta, a China e a Rússia avançaram consistentemente de mãos dadas no caminho certo do não alinhamento, do não confronto e do não ataque de terceiros”, disse Xi para Putin, de acordo com a CCTV.

Os dois líderes compartilham uma estreita relação pessoal e Xi referiu-se a Putin como o seu “melhor amigo”. O líder russo disse que o seu homólogo chinês é um “parceiro confiável”.

sam/je/tym/mas/dbh/aa