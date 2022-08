Xi planeja viagem ao exterior e encontro com Biden, diz jornal

reuters 12/08/2022 - 16:10 Compartilhe

(Reuters) – Autoridades chinesas estão planejando uma possível viagem do presidente da China, Xi Jinping, ao Sudeste Asiático em novembro, para o que será a primeira viagem ao exterior do líder desde a pandemia da Covid-19 e incluirá uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

A equipe de Biden há muito procura e ainda não confirmou uma reunião pessoal entre os dois líderes para diminuir as tensões enquanto as duas potências discutem sobre Taiwan, comércio e uma série de outras questões.

A Casa Branca continua trabalhando pelo encontro, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, e disse que Biden continua aberto a uma visita pessoal, inclusive à margem da reunião de novembro entre os países do Grupo dos 20, na Indonésia.

“Não temos detalhes sobre o momento ou a localização”, disse uma autoridade dos EUA.

Xi e Biden discutiram a possível reunião durante uma ligação de mais de duas horas em 28 de julho, que incluiu conversas tensas sobre uma visita à ilha de Taiwan, reivindicada pelos chineses, pela presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Steve Holland e Michael Martina)