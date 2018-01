Xi pede que Trump ‘crie condições’ para diálogo com Pyongyang

PEQUIM, 16 JAN (ANSA) – O presidente da China, Xi Jinping, telefonou para seu homólogo norte-americano, Donald Trump, nesta terça-feira (16) e pediu para que o líder da Casa Branca “crie as condições para a retomada das conversas” com a Coreia do Norte.

De acordo com as informações divulgadas pela mídia oficial do país asiático, o chefe de Estado chinês informou que seu governo “está pronto para um acordo apropriado” sobre a península coreana. O governo de Washington ainda não se manifestou sobre a conversa.

Trump tem comumente criticado os chineses por “não agirem” com firmeza contra a Coreia do Norte, sendo que o país asiático é o principal parceiro comercial do regime de Kim Jong-un.

No entanto, após a Organização das Nações Unidas (ONU) impor as mais duras sanções contra os norte-coreanos por conta dos recentes testes nucleares, a China já reduziu em mais de 80% suas exportações ao país.

Recentemente, após um discurso do ditador norte-coreano, uma pequena esperança de acordo entre as Coreias voltou a surgir.

Os representantes das duas nações da península conseguiram fechar um acordo para permitir a participação de uma delegação de Pyongyang nas Olimpíadas de Inverno, que serão disputadas no próximo mês na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

Porém, o clima tenso continua a existir entre Trump e Kim Jong-un, com constantes trocas de ameaças.

Além de falar sobre a questão nuclear, Xi Jinping, sempre de acordo com a mídia chinesa, ainda disse para Trump que quer resolver “de maneira apropriada” os problemas econômicos e comerciais de interesse recíproco.

O líder de Pequim ainda pediu uma “abertura maior” dos mercados das duas nações, em uma maneira de reforçar a cooperação em meio ao clima “bélico” das críticas do presidente norte-americano.

Segundo a mídia chinesa, Trump se limitou a dizer que mantém sua vontade de cooperar com o país “na gestão adequada da relação econômica”. (ANSA)