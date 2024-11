Xi pede laços ‘estratégicos’ entre China e Alemanha durante reunião com Scholz no G20

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2024 - 12:15 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu, nesta terça-feira (19), o desenvolvimento de laços com uma perspectiva “estratégica” e de “longo prazo” entre Pequim e Berlim, durante uma reunião com o chanceler alemão, Olaf Scholz, à margem do G20, no Rio de Janeiro.

“China e Alemanha são países importantes, com uma influência significativa”, disse Xi a Scholz no encontro, segundo a agência estatal de notícias chinesa, Xinhua.

“Os dois países devem olhar e desenvolver suas relações bilaterais com uma perspectiva estratégica e de longo prazo”, acrescentou.

A reunião bilateral tinha como objetivo discutir as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, as relações entre Alemanha e China, e as condições para um comércio justo global.

A China foi, no ano passado, o maior parceiro comercial da Alemanha, a maior economia da Europa, que deve encolher pelo segundo ano consecutivo.

O último encontro entre os dois líderes havia sido em abril, em Pequim, onde Scholz pressionou Xi a usar sua influência sobre a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia.

A indústria alemã tem sofrido o impacto dos altos preços da energia devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, além da crescente concorrência dos fabricantes chineses.

Os desafios têm sido particularmente difíceis para os fabricantes de automóveis alemães, que obtiveram enormes lucros na China, mas agora enfrentam a concorrência local, especialmente no crescente mercado de veículos elétricos.

A importância da China para a economia alemã levou Scholz a tentar traçar um caminho intermediário durante seu mandato, afastando-se da dura retórica comercial vinda de Washington e de algumas capitais europeias

