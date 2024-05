Xi nega problemas de ‘supercapacidade’ chinesa no comércio mundial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2024 - 11:43 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, negou, nesta segunda-feira (6), problemas de “supercapacidade” chinesa no comércio mundial, durante uma reunião com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, e a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo a diplomacia chinesa.

Xi explicou ao seu homólogo francês e à dirigente europeia que “a indústria chinesa de novas energias” permitiu “aumentar a oferta mundial e aliviar a pressão da inflação mundial”, indicou a chancelaria em uma nota.

“O denonimado ‘problema de supercapacidade da China’ não existe nem da perspectiva da vantagem comparativa nem à luz da demanda mundial”, acrescentou o dirigente comunista durante a reunião celebrada em Paris, acrescentou essa fonte.

As tensas relações comerciais marcam a primeira visita à Europa de Xi desde a pandemia de covid. A União Europeia teme ficar presa entre as subvencionadas economias dos Estados Unidos e da China, que, ao seu julgamento, distorcem a concorrência.

Nos últimos meses, a Comissão Europeia – braço Executivo da UE – aumentou suas investigações às ajudas estatais chinesas a vários setores industriais, como os carros elétricos.

A UE “não duvidará em tomar decisões firmes” para “proteger sua economia e sua segurança”, disse Von der Leyen nesta segunda. O presidente francês defendeu no início da reunião relações comerciais “equilibradas” com a China.

Em uma entrevista à revista La Tribune Dimanche, Macron reconheceu que os europeus não são “unânimes” sobre qual estratégia adotar, em uma referência velada à Alemanha, acusada de querer preservar suas exportações de carros para a China.

Pequim considera as medidas europeias como “protecionistas”. As autoridades chinesas lançaram sua própria investigação contra as subvenções estatais, em particular sobre o conhaque francês, à qual Macron se opõe ante a pressão da indústria.

ehl-fff/tjc/mb/dd/aa