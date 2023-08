Xi Jinping visitará a África do Sul para a cúpula do Brics

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 23:32 Compartilhe

O presidente chinês, Xi Jinping, realizará na próxima semana uma visita de Estado à África do Sul por ocasião da cúpula do Brics em Joanesburgo, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira (18, noite de terça em Brasília).

“Por convite do presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Xi Jinping participará da 15ª cúpula do Brics que ocorrerá em Joanesburgo, África do Sul, e realizará uma visita de Estado à África do Sul de 21 a 24 de agosto”, disse a porta-voz da diplomacia, Hua Chunying, em comunicado.

Esta será a segunda viagem internacional de Xi este ano, após sua visita à Rússia em março.

Os chefes de Estado do Brasil, China, Índia e África do Sul, além do Ministro das Relações Exteriores da Rússia, se reunirão em Joanesburgo de 22 a 24 de agosto em uma cúpula com o tema “Brics e África”, explicou a chanceler da África do Sul, Naledi Pandor, neste mês.

Havia dúvidas sobre a presença de Vladimir Putin na cúpula devido ao mandado de prisão emitido contra ele em março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual a África do Sul é membro.

O líder chinês havia visitado a África do Sul em 2018 como parte de sua estratégia de fortalecer os laços econômicos e diplomáticos com o continente.

