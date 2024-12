Xi Jinping vê alta de cerca de 5% do PIB chinês em 2024 e promete política econômica proativa

O presidente da China, Xi Jinping, reforçou nesta terça-feira, 31, a expectativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) do país asiático cumpra a meta oficial do governo de crescimento de cerca de 5% em 2024. Em discurso durante conferência para o Ano Novo, Xi Jinping também reiterou a promessa das autoridades chinesas de implementar uma política macroeconômica proativa e efetiva, com o objetivo de promover uma recuperação sustentada da atividade e melhorar o padrão de vida da sociedade.

“A operação econômica geral é estável e firme, o desenvolvimento de alta qualidade está sendo promovido de forma constante, a inovação científica e tecnológica registrou progressos importantes e uma nova produtividade de qualidade se desenvolve de forma constante”, disse o presidente.

O líder chinês se comprometeu ainda a acelerar as reformas econômicas e a manter o processo de abertura.