Xi Jinping recebe Geraldo Alckmin em Pequim

Ansai Ansa 07/06/2024 - 16:01

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 GIU – O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), foi recebido nesta sexta-feira (7) pelo presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, onde anunciou a assinatura de acordos financeiros de R$ 26,4 bilhões.

O financiamento será destinado para obras de infraestrutura e os pactos foram firmados com entidades estatais brasileiras como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo informou a assessoria de imprensa de Alckmin. Parte desse montante será destinado à reconstrução do Rio Grande do Sul.

O enviado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governante chinês se reuniram no Grande Salão do Povo.

Xi afirmou que as relações com Brasil são “um modelo para promover a solidariedade e a cooperação entre as nações em desenvolvimento, assim como para a paz e estabilidade no mundo”.

Alckmin, que comanda a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), lembrou que o comércio entre os dois países saltou de US$ 9 bilhões em 2004, durante o primeiro governo Lula, para US$ 157 bilhões registrados em 2023.

Ele ainda elogiou o modelo de desenvolvimento chinês: “Para nós, a China é uma inspiração”.

Um dos assuntos tratados durante a visita oficial a foi a possiblidade de o Brasil aderir à Iniciativa do Cinturão e Rota, tema que poderia ser retomado em novembro, quando Xi deve realizar uma visita de Estado ao Brasil. (ANSA).