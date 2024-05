Xi e Putin se reunem em Pequim e atacam EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 17 MAI (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da China, Xi Jinping, se reuniram nesta quinta-feira (16) em Pequim, onde o líder de Moscou aterrissou durante a última madrugada. A visita de dois dias tem o objetivo de demonstrar a proximidade da aliança, fortalecer o eixo contra os Estados Unidos e discutir a situação da guerra na Ucrânia.

Esta é a primeira viagem de Putin ao exterior desde que foi reeleito para seu quinto mandato no Kremlin, mas os dois homólogos já se reuniram mais de 40 vezes desde 2012, quando Xi assumiu o comando do país.

Em uma coletiva de imprensa conjunta, Putin criticou alianças políticas entre os Estados Unidos e países como o Japão, classificando-as como “fechadas”.

“A relação atual entre a China e a Rússia foi atingida com esforço. As duas partes devem apreciá-la e cultivá-la”, disse Xi. Putin concordou: “Nossa cooperação em temas internacionais é um dos fatores de estabilidade no cenário internacional”.

Em um comunicado final após o encontro, os dois afirmaram que defendem a paz e a expansão da cooperação, reafirmando o desejo de “contribuir para a formação de uma ordem mundial multipolar mais justa”.

“Os Estados Unidos ainda pensam em termos de Guerra Fria, colocando a segurança de grupos restritos acima da estabilidade regional, criando uma ameaça a todos os países da região. Devem abandonar esse comportamento”, diz o texto. (ANSA).