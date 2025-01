Xi e Putin fazem reunião no dia seguinte à posse de Trump

PEQUIM, 21 JAN (ANSA) – Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram por videoconferência nesta terça-feira (21), na esteira da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, para discutir “novos projetos da parceria global” entre os dois países.

“Não foi um encontro ligado a fatores políticos internos ou à atual situação global”, garantiu Putin, que, durante a reunião, lembrou que o intercâmbio comercial sino-russo cresceu mais de 7% entre janeiro e novembro de 2024, chegando a “quase US$ 245 bilhões” durante todo o ano, de acordo com Xi.

A China é a principal parceira comercial da Rússia, que é a quinta principal de Pequim.

“Estamos disponíveis a colaborar com a Rússia para continuar a conduzir as relações bilaterais através de uma perspectiva de longo prazo e responder às incertezas do ambiente externo”, disse Xi. (ANSA).