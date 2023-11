Xi afirma que China tem que proteger empresas estrangeiras

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 8:57 Para compartilhar:

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou maior proteção às empresas estrangeiras e aos direitos de propriedade intelectual, informou nesta terça-feira (28) a imprensa estatal, em um momento em que Pequim busca tranquilizar as empresas internacionais.

Várias empresas americanas e europeias com operações na China notaram que o ambiente de negócios está mais complicado do que nunca e que há menos confiança devido a questões geopolíticas, a uma nova lei contra a espionagem e ao tratamento favorável dado pelo governo aos concorrentes locais.

No entanto, a China enviou recentemente mensagens de que pretende atrair novamente as empresas estrangeiras.

Xi defendeu no Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China na segunda-feira que o país deve garantir às empresas estrangeiras um tratamento legal “aberto e transparente para todos os riscos”, informou a emissora pública CCTV.

O sistema jurídico da China deve “fortalecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual”, disse Xi, observando que “os direitos e interesses legítimos das empresas estrangeiras devem ser preservados” e deve ser criado um sistema “orientado para o mercado” e de primeira classe.

