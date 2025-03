Xi afirma a executivos estrangeiros que porta da China abrirá cada vez mais

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu nesta sexta-feira (28) em uma reunião com executivos estrangeiros que as portas do seu país “se abrirão cada vez mais”.

O país asiático tenta seduzir empresários de outros países após anos de crescimento econômico modesto, ameaçado agora pela guerra tarifária iniciada pelo presidente americano, Donald Trump.

“A China está firmemente comprometida em avançar com a reforma e a abertura. A porta de entrada só se abrirá mais e mais”, disse o presidente no evento em Pequim.

“A China está comprometida com o desenvolvimento de alta qualidade e em acelerar a transformação verde, digital e inteligente, e tem uma forte capacidade de suporte industrial”, acrescentou ó Xi.

O presidente acrescentou que as empresas estrangeiras “podem desenvolver suas vantagens e capacidades” na China, além de “obter vantagens na competição global”.

sam-oho/je/fox/dbh/arm/fp