‘Xerife’ do Juventude, Wellington celebra vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Juventude conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil na última terça-feira (22). No Estádio Rei Pelé, o time gaúcho garantiu a sua vaga ao bater o CRB por 2 a 1 no placar agregado.

Titular do Ju desde que chegou do Mirassol, o zagueiro Wellington, também ex-Palmeiras, celebrou a classificação da sua equipe.

– Foi um jogo complicado fora, mas sabíamos que jogando em nosso domínio teríamos que fazer um bom jogo para aí sim pensar em fazer os gols e foi o que aconteceu, obtivemos uma vantagem boa – disse.

Na primeira partida, o Juventude venceu por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. No segundo e decisivo jogo, o CRB também exerceu o seu mando de campo ao triunfar por 1 a 0, mas não o suficiente para reverter a desvantagem. Segundo Wellington, que se tornou um ‘xerife’ do sistema defensivo, a vaga entre os 16 melhores da competição é de extrema importância para todos do Juventude.

– É importante para todos, tanto para o clube em relação a visibilidade e remuneração quanto aos jogadores por projeção. Sabemos que o confronto das oitavas será difícil seja contra quem enfrentarmos, mas vamos estar focados como foi nesse confronto diante do CRB – concluiu.

Agora, o Alviverde de Caxias do Sul aguarda o restante dos confrontos da quarta fase e o sorteio para conhecer quem enfrentará nas oitavas de final. Enquanto isso, se prepara para voltar a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro onde, no próximo sábado (26), o time visita o CSA.

