XDEX, plataforma de criptomoedas com participação da XP, encerrará atividades

A XDEX, plataforma de negociação de criptomoedas que tem participação da XP em seu capital, vai encerrar suas atividades. Em nota, a empresa diz que “a projeção do mercado, competição e os poucos avanços regulatórios diminuíram as oportunidades encontradas no início do projeto e foram a base dessa difícil decisão”.

Os clientes terão 30 dias para zerar suas posições em criptomoedas e retirar o saldo. Após a solicitação da retirada, os recursos serão enviados para a conta cadastrada pelo investidor na plataforma.

Caso o cliente não faça a solicitação, a XDEX fará o processo em seu nome, e o valor será depositado na conta em até 3 dias úteis.