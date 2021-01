Xavier perde o avô e recebe homenagem de Mancini após vitória do Corinthians Avô do volante foi quem o incentivou a virar corintiano. Mesmo sabendo da morte do ente querido, jovem foi para o jogo diante do Sport e foi colocado pelo treinador no 2º tempo

O Corinthians comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, mas para um dos jogadores do elenco o dia teve um fato triste: Xavier, que perdeu o avô querido e mesmo assim foi para a partida, entrando no segundo tempo. O jogador foi homenageado por Vagner Mancini durante a entrevista coletiva pós-jogo.

Em seu Twitter, logo após o triunfo, Xavier falou sobre a morte do “Vô Renato” e prometeu carregá-lo para a vida toda. Foi ele quem fez o neto se tornar corintiano, e pôde vê-lo atuando com a camisa de seu clube do coração.

– Hoje foi por você meu meu véio! Sei que onde estiver está olhando por mim, vou te carregar comigo pra vida toda, me ensinou a torcer por esse clube e eu pude realizar seu sonho de me ver jogando no nosso clube de coração, posso dizer que eu te dei ORGULHO! Esteja em paz, Vô Renato – disse o volante.

Pela força mental e pela entrega do atleta, Vagner Mancini pediu um espaço em sua entrevista coletiva para prestar uma homenagem a Xavier, valorizando o fato de que mesmo sabendo da morte, ele foi para o jogo e ainda participou da vitória por 3 a 0 ao entrar em campo na segunda etapa no lugar de Ramiro.

– Gostaria de fazer uma homenagem ao Xavier, tivemos o falecimento do avô dele, chamado Renato, que fez com que ele tivesse essa adoração ao Corinthians. Ele veio a falecer e mesmo assim tivemos a presença dele não só entre os 23, mas tendo de usá-lo. Teve um choque emocional na partida – declarou o treinador alvinegro.

Ainda na coletiva, Mancini falou de um vídeo que a TV oficial do clube deve soltar sobre o tema nesta sexta-feira. Xavier e seus companheiros voltam a campo na próxima segunda-feira, para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Alvinegro ocupa a oitava posição na tabela, com 45 pontos, seis atrás do G6.

