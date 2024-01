Xavi terá “comprometimento máximo” até o fim da temporada, garante presidente do Barça

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/01/2024 - 16:12 Para compartilhar:

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse acreditar que Xavi Hernández, que anunciou que vai deixar o cargo no final da atual temporada, manterá um “comprometimento máximo” e insistiu que o time deve seguir lutando pelo título de LaLiga e da Liga dos Campeões.

“Xavi me disse que no final da temporada iria sair, que queria terminar a temporada”, afirmou Laporta, em declarações publicadas nos canais de mídia do Barça.

“É uma fórmula que aceito porque vem dele, que é uma lenda dos torcedores do Barcelona”, acrescentou o presidente do clube, para quem “o seu comprometimento (de Xavi) e de sua equipe será máximo até o final da temporada”.

“A situação não é agradável para ninguém e precisamos de união neste momento”, destacou Laporta, que quis se mostrar otimista em relação às competições que ainda restam ao Barça.

“A Liga está difícil, mas não está perdida. É preciso lutar para chegar o mais alto possível sem descartar a possibilidade de vencê-la”, afirmou.

“Mas temos que dar tudo o que temos para tentar vencer a Liga dos Campeões”, disse Laporta, acrescentando que “iremos passo a passo desde o Napoli (nas oitavas de final), com mais raça e sem perder a concentração”.

“Com o treinador dando tudo e o comprometimento dos jogadores, esperamos atingir no final da temporada alguns dos objetivos aos quais nos propusemos”, garantiu.

Estas declarações de Laporta ocorrem depois de Xavi Hernández ter anunciado, no sábado, que deixará o Barcelona no final da temporada, após a dura derrota de 5 a 3 sofrida diante do Villarreal.

Xavi justificou a sua decisão pela necessidade de “uma mudança de rumo” e de “acalmar a situação” que o Barça atravessa.

gr/dam/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias