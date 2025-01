Xavi Simons marca 2 em sua volta aos campos, e RB Leipzig vence Werder Bremen no Alemão

Em seu retorno aos campos após uma lesão no tornozelo que o afastou por mais de 2 meses, o meia Xavi Simons marcou duas vezes na vitória do RB Leipzig sobre o Werder Bremen por 4 a 2 neste domingo pela 16ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o triunfo, o time retomou a quarta posição no campeonato, que garante uma vaga na Liga dos Campeões, com 30 pontos. O Werder Bremen permanece com 25 pontos e ocupa a nona colocação. Na próxima rodada, na quarta-feira, o RB Leipzig enfrenta o Stuttgart, e o Werder Bremen joga com o Heidenheim.

Aos 21 anos, Xavi Simons mostrou estar totalmente recuperado da contusão sofrida no dia 23 de outubro contra o Liverpool pela Liga dos Campeões. Além dos dois gols, os primeiros do RB Leipzig, o meia holandês encontrava espaços e fazia passes pela defesa do adversário. Ele abriu o placar aos 24 minutos após receber passe de Openda e finalizar na entrada da área.

Weiser empatou para o Werder Bremen após tabela com Grüll, mas o time da casa foi para o intervalo em vantagem depois do belo gol de Simons, que partiu da intermediária com a bola dominada e chutou no alto ao entrar na área.

No segundo tempo, Sesko e Baumgartner ampliaram para o RB Leipzig e Burke conseguiu diminuir para os visitantes já nos acréscimos. Diretor global de futebol da Red Bull, Jürgen Klopp assistiu ao jogo em Leipzig.

No outro jogo do Alemão neste domingo, o Stuttgart venceu o Augsburg por 1 a 0, gol de Undav. Atual vice-campeão, o Stuttgart ocupa a sétima posição, com 26 pontos, e o Augsburg tem 16 pontos e é o 13º colocado.