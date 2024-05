Xavi se despede do Barcelona com vitória sobre o Sevilla

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 19:14 Para compartilhar:

O Barcelona, na despedida do técnico Xavi Hernández, venceu o Sevilla por 2 a 1 neste domingo (26), no jogo que encerrou a última rodada do Campeonato Espanhol.

O presidente do clube catalão, Joan Laporta, anunciou na sexta-feira que Xavi deixará o comando da equipe ao final da temporada. Em janeiro, o treinador havia comunicado sua saída, mas voltou atrás em abriu. Desta vez o martelo está batido.

Sem nada em disputa entre ambas as equipes, o jogo deste domingo também marcou a despedida do técnico Quique Sánchez Flores do Sevilla, que em seis meses de trabalho salvou a equipe do rebaixamento.

O atacante Robert Lewandowski abriu o placar marcando seu 19º gol na temporada aos 15 minutos. O polonês termina em terceiro na artilharia do campeonato, atrás do ucraniano Artem Dovbyk (24), do Girona, e do norueguês Alexander Sorloth (23), do Villarreal.

O marroquino Youssef En-Nesyri empatou para o Sevilla aos 31 minutos, mas Fermín López, um dos melhores jogadores do Barça neste final de temporada, marcou no segundo tempo para decretar a vitória ‘blaugrana’ (59′).

Campeão espanhol no ano passado, o Barcelona termina em segundo a dez pontos do campeão Real Madrid, que no próximo sábado vai disputar a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, em Wembley.

O Sevilla, que garantiu a permanência após a chegada de Quique, é o 14º colocado, muito longe de suas ambições.

— Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

– Sexta-feira:

Girona – Granada 7 – 0

– Sábado:

Osasuna – Villarreal 1 – 1

Real Sociedad – Atlético de Madrid 0 – 2

Almería – Cádiz 6 – 1

Rayo Vallecano – Athletic Bilbao 0 – 1

Real Madrid – Betis 0 – 0

– Domingo:

Getafe – Mallorca 1 – 2

Las Palmas – Alavés 1 – 1

Celta Vigo – Valencia 2 – 2

Sevilla – Barcelona 1 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 95 38 29 8 1 87 26 61

2. Barcelona 85 38 26 7 5 79 44 35

3. Girona 81 38 25 6 7 85 46 39

4. Atlético de Madrid 76 38 24 4 10 70 43 27

5. Athletic Bilbao 68 38 19 11 8 61 37 24

6. Real Sociedad 60 38 16 12 10 51 39 12

7. Betis 57 38 14 15 9 48 45 3

8. Villarreal 53 38 14 11 13 65 65 0

9. Valencia 49 38 13 10 15 40 45 -5

10. Alavés 46 38 12 10 16 36 46 -10

11. Osasuna 45 38 12 9 17 45 56 -11

12. Getafe 43 38 10 13 15 42 54 -12

13. Celta Vigo 41 38 10 11 17 46 57 -11

14. Sevilla 41 38 10 11 17 48 54 -6

15. Mallorca 40 38 8 16 14 33 44 -11

16. Las Palmas 40 38 10 10 18 33 47 -14

17. Rayo Vallecano 38 38 8 14 16 29 48 -19

18. Cádiz 33 38 6 15 17 26 55 -29

19. Almería 21 38 3 12 23 43 75 -32

20. Granada 21 38 4 9 25 38 79 -41

bvo/pm/ma/cb