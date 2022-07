Xavi não viaja com o Barcelona para os Estados Unidos

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, não pôde viajar neste sábado com o restante da equipe para os Estados Unidos, onde o clube catalão deve disputar uma série de amistosos de pré-temporada, devido a um problema administrativo, pubicou a imprensa espanhola neste sábado.

De acordo com o Mundo Deportivo, o técnico esteve três vezes no Irã quando ainda jogava pelo clube catari Al Sadd e os Estados Unidos precisam de autorização especial para quem já viajou para aquele país.

Xavi disputou a última partida de sua carreira de jogador em Teerã.

Segundo a imprensa espanhola, o Barça percebeu o problema na sexta-feira e achou que havia encontrado uma solução, mas assim que a delegação chegou ao aeroporto Xavi não foi autorizado a embarcar e a equipe teve que fazer a viagem sem o treinador.

O clube espera resolver o problema administrativo na segunda-feira e Xavi poderá assim viajar para Miami no mesmo dia.

Com isso, ele poderia dirigir o último treino do Barça antes do amistoso contra o Inter Miami no Lockhart Stadium em 19 de julho.

Para a turnê pelos Estados Unidos, Xavi convocou todos os jogadores, exceto aqueles que estão perto de deixar o clube: Oscar Mingueza, o goleiro Neto, Samuel Umtiti, Riqui Puig e Martin Braithwaite.

As novas contratações Raphinha, Andreas Christensen e Franck Kessié fazem parte da viagem, mas o astro Robert Lewandowski ainda não. A contratação do polonês está quase concretizada e ele poderia viajar para os Estados Unidos nos próximos dias, segundo a imprensa catalã.

