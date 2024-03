Xavi exalta momento de Yamal e aposta em futuro do atacante no cenário mundial: ‘Marcar era’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 10:18 Para compartilhar:

O técnico do Barcelona Xavi Hernández concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e dedicou parte de seu discurso ao bom momento do jovem Lamine Yamal. A boa atuação do jogador no amistoso com o Brasil reforçou o pensamento do treinador de que a Espanha está diante de um atleta que tem tudo para ser fora de série.

“É um garoto que está lidando muito bem com tudo o que está acontecendo, apesar de ser tão jovem. É humilde e vem demonstrando que pode marcar uma era no futebol, sobretudo no Barcelona. Tomara que possamos aproveitar muito”, afirmou.

Titular no amistoso com o Brasil, Yamal, de apenas 16 anos, foi um dos destaques da seleção da Espanha. Com suas investidas pela direita, ele levou muito perigo à defesa brasileira no confronto que terminou empatado em 3 a 3.

Xavi comentou o peso de jogar em uma equipe da grandeza do Barcelona, mas afirmou que Yamal já se adaptou à pressão e as cobranças de vestir a camisa azul e grená. Ele aposta em uma evolução cada vez maior do atacante.

“O Barça é o maior passo no mundo do futebol. O desafio é permanecer na elite do futebol por muitos anos. Mas ele tem tudo: mentalidade, condições e capacidade, para isso. É dar tempo para a história que vai construir”, comentou o treinador que também dedicou elogios a Paul Cubarsi.

“É um jovem de muito talento e personalidade. Tem tudo para continuar nesse nível dentro do cenário do futebol”, comentou o treinador na entrevista coletiva.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 64 pontos, o Barcelona tenta tirar uma diferença de oito pontos para o Real Madrid, primeiro colocado na classificação. Neste sábado, o Barcelona recebe o Las Palmas no estádio Olímpico Lluís Companys.

