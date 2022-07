Xavi diz que ‘não faz sentido’ comentar volta de Messi ao Barça

Treinador do Barcelona e ex-companheiro de Lionel Messi, Xavi Hernández falou sobre um possível retorno do craque argentino ao Camp Nou. Em coletiva de imprensa, o comandante afastou a possibilidade de uma volta do jogador.







“Não faz sentido falar sobre o retorno de Messi ao Barcelona neste momento. Ele está sob contrato com o PSG, então é impossível. Veremos no futuro. Laporta já disse que espera não ter sido o fim da era Messi no Barça”, declarou.

Messi tem vínculo com o PSG até o fim da temporada de 2023. Caso decida não renovar com o clube francês, ele pode retornar ao Barcelona sem custos no próximo ano.