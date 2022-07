Xavi comenta rumores sobre retorno de Messi para o Barcelona Comandante culé gostaria de dirigir o maior ídolo da história do clube catalão







Xavi, técnico do Barcelona, comentou os rumores sobre um possível retorno de Lionel Messi ao Camp Nou. Em coletiva, o comandante culé afirmou que gostaria de trabalhar com o atacante argentino na Catalunha novamente.

– Eu gostaria que o período de Messi no Barcelona não tivesse acabado. Eu acho que ele merece uma segunda fase no clube. A pergunta é se eu queria que ele voltasse? A resposta é um retumbante sim.

Nos últimos dias, a questão sobre um possível retorno de Messi ao Barcelona vem ganhando força. Joan Laporta, presidente do clube, já declarou mais de uma vez que irá tentar a contratação do craque na próxima temporada.

O argentino tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023 e é considerado peça chave do elenco para a temporada. No entanto, o atleta estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro caso não renove seu vínculo na França.

E MAIS:

E MAIS: