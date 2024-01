Xavi anuncia sua saída do Barcelona no final da temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/01/2024 - 19:13 Para compartilhar:

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, anunciou neste sábado (27) logo após a dura derrota sofirda diante do Villarreal, que deixará o cargo no final da temporada.

“No dia 30 de junho não continuarei como treinador do Barcelona”, disse Xavi, após perder por 5 a 3 com dois gols sofridos no acréscimos em jogo do campeonato espanhol.

“Acho que o clube precisa de uma mudança de rumo, de dinâmica”, afirmou o técnico, na coletiva de imprensa após a partida.

“Acho que estou fazendo o que é melhor para todos, também de forma egoísta para mim. Pensei no clube, no presidente (Joan Laporta). Acho que os jogadores precisam de uma mudança de dinâmica, não merecem esta situação, e eles precisam de uma mudança de rumo”, acrescentou Xavi.

O treinador do Barça garantiu acreditar que a sua saída será a solução para os problemas do time catalão.

“Isso vai acalmar a situação geral”, acrescentou Xavi, que assumiu o cargo em novembro de 2021.

“Acho que as coisas funcionaram muito bem, um trabalho muito bom foi feito, mas acho que nosso projeto deve durar até 30 de junho”, insistiu Xavi.

Vencedor da Supercopa da Espanha e de LaLiga na temporada passada, na atual edição o Barça está a dez pontos do primeiro colocado, o Real Madrid, após perder a Supercopa espanhola e ser eliminado na Copa do Rei.

Apesar da decisão, Xavi afirmou que está otimista para o restante do tempo em que permanecerá à frente da equipe.

“Espero que ganhemos a Liga dos Campeões, vamos lutar por isso e competir. Estou muito otimista. E podemos disputar o título de LaLiga. É muito difícil, mas isto vai nos ajudar”, considerou.

