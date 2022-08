Xangai estende exigência de testes semanais de Covid-19 até final de setembro

reuters 13/08/2022 - 13:26 Compartilhe

SHENZHEN, China (Reuters) – A cidade mais populosa da China, Xangai, estendeu sua exigência de testes semanais de Covid-19 e ampliou a testagem gratuita até o final de setembro, numa tentativa de manter o coronavírus sob controle, anunciaram autoridades neste sábado.

Cidadãos sem registro de teste de ácido nucleico feito há sete dias ou menos receberão um código amarelo no sistema de código de saúde de Xangai, disse um comunicado oficial. Um código amarelo restringe o acesso a alguns locais públicos.

Neste sábado, as autoridades de saúde do centro financeiro de 25 milhões de habitantes disseram ter detectado um caso sintomático e três assintomáticos de Covid na véspera.

A província de Hainan, no sul do país, é atualmente a região mais atingida da China, com 594 casos sintomáticos e 832 casos assintomáticos relatados neste sábado para o dia anterior.

Neste sábado, a Comissão Nacional de Saúde da China informou um total de 2.144 novas infecções por Covid-19 em 12 de agosto, das quais 704 eram sintomáticas e 1.440 assintomáticas.

(Por David Kirton)