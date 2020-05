Xande de Pilares participa de live do grupo Revelação

O cantor Xande de Pilares vai fazer uma participação especial na live do Grupo Revelação no próximo domingo (24) às 16h no YouTube e canal Music Box. O ex-integrante do grupo falará pela primeira vez sobre a sua saída da banda e como ficou o relacionamento com a nova formação. Além de passar oficialmente o bastão para o atual vocalista, Mamute.

A apresentação será em formato acústico e intimista e conta com a participação de Ludmilla, Mumuzinho, Deborah Secco, Rafael Portugal, Marcos Veras, Babu Santana, Dilsinho, entre outros, que vão sugerir músicas e contar recordações do grupo.

A apresentação acontecerá sem público no Espaço Hall e pretende arrecadar fundos e doações para o projeto “S.O.S Graxa”, que presta auxílio a trabalhadores de eventos e shows, como técnicos de áudio, roaldies, seguranças, carregadores, garçons, cozinheiros, serviços gerais, etc.